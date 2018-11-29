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Askeri helikopter Zehra bebek için havalandı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde tedavi gören 7 aylık Zehra bebek, hava muhalefeti nedeniyle gemi seferlerinin iptal edilmesi yüzünden Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Çanakkale'deki hastaneye ulaştırıldı

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Çanakkale'de akciğer rahatsızlığı nedeniyle Gökçeada Devlet Hastanesinde tedavi gören 7 aylık Zehra Gülsün'ün acilen kent merkezindeki hastaneye nakledilmesine karar verildi.

Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına yüzünden Gökçeada ve Kabatepe arasındaki feribot seferlerinin yapılamamasından dolayı bebeğin hastaneye ulaştırılması için helikopter istendi.

Bunun üzerine hasta bebek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen "SH-70" tipi helikopterle, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.

 

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