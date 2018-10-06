Askerlik ne zaman düşecek kaç ay olacak? TBMM yeni tek tip askerlik sistemi nasıl olacak? Askerlik süresi kesin kısalacak mı 9 aylık tek tip yeni askerlik sistemi nasıl olacak?Tek tip askerlik tartışmalarıyla ilgili bir çalışma var mı? Askerlik süresi 2018 düşecek mi? TBMM son dakika askerlik kısalacak mı? 9 ay askerlik ne zaman başlıyor? Askerlik kaç ay olacak TBMM'de yeni askerlik sistemi çıkacak mı nasıl olacak? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Askerlik süresi kesin düşecek mi? Tek tip askerlik mi geliyor? Askerlik 9 aya mı inecek? Zorunlu askerlik kalkıyor mu? sorusu bedelli askerlik sonrası, hükümetin yeni bir askerlik sistemi üzerinde çalıştıklarını açıklamasıyla gündeme geldi.Tek tip askerlik konusunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan açıklama geldi. Tek tip askerlik konusuyla ilgili soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, zorunlu askerliğin formüle edile edilerek askerlik sürelerinin eşitlenmesinin uzun vadeli bir proje olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni bir askerlik sistemi üzerinde çalışıldığını açıklamasının üzerine dikkatler bu çalışmaya yöneldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yeni sistem için tarihi, “Ekimden sonra” diye açıklarken, kulislerde 9 aylık tek tip sistem konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalar çerçevesinde yeni askerlik sisteminin geleceği açıklanmıştı. 1 Ekim 2018 tarihi itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açılıyor. Bu doğrultuda askerlik süresinin düşürülmesi için çalışmalar başlayacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamada “Gereken hazırlıkların ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye’yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız” dedi. Bunun üzerine dikkatler yeni sistemin ayrıntılarına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın askerlik kısalacak mı sorularına yanıt niteliğindeki tek tip askerlik açıklaması ile ilgili detaylar star.com.tr'de.



Askerlik süresinin ne kadar olacağı ile ilgili tartışmalar, bedelli askerlik çalışmaları sırasında gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Türkiye’yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız” diye anlattığı yeni askerlik sistemi detayları star.com.tr'de.

Tek tip askerlik konusuyla ilgili soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, zorunlu askerliğin formüle edile edilerek askerlik sürelerinin eşitlenmesinin uzun vadeli bir proje olduğunu söyledi. İşte, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın askerlik kısalacak mı sorularına yanıt niteliğindeki tek tip askerlik açıklaması



Tek tip askerlik hakkında yöneltilen sorulara yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüzde 50 civarında profesyonelleştiğini ifade etti. Sözcü Kalın, nihai olarak da gelinmek istenen noktanın profesyonel ordu olduğunu aktardı. İşte, İbrahim Kalın tarafından tek tip askerlik hakkında yapılan o açıklama;



"Tek tip askerlik tartışmalarıyla ilgili bir çalışma var mı?" sorusuna Kalın,



"Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın gündemine de getirilen bir konu bu. Aslında nihai olarak varılmak istenen nokta profesyonel bir ordu. Böylece de zorunlu askerliğin yeniden formüle edilmesi, tek tip askerlik denilen şeyde sürelerin bir tek hale gelmesi konusu... Şimdi bu tabii uzun vadeli bir proje. Bugün itibarıyla, yürüyen bir çalışma var diyemem ama Türk Silahlı Kuvvetleri aslında ordu mensupları itibarıyla yüzde 50 civarında profesyonelleşmiş durumda zaten. Oran olarak o noktaya geldik. Bunun diğer boyutları tabii ki tartışılacak, müzakere edilecek. Kabine, Meclis ayağında bunlar konuşulacak." karşılığını verdi.



Kalın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kapasitesini artırırken, öbür tarafta özellikle insani kapasite noktasında herhangi bir ihtiyaç ya da zafiyet içerisinde olmaması gerektiğine işaret ederek, bu dengeyi gözeten bir çalışmanın yapılması gerektiğini vurguladı.



ASKERLİK DÜŞECEK Mİ?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada; “Gereken hazırlıkların ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye’yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız” dedi. Bunun üzerine dikkatler yeni sistemin ayrıntılarına çevrildi.



Kulislerdeki yeni sistemle ilgili öne çıkan 9 ay tek tip askerlik fikri gerçek olursa hali hazırda devam eden 12 ay zorunlu askerlik süresi 9 aya düşmüş olacak. Ancak lisans mezunu erlerin 6 ay olan zorunlu askerliği ise 9 aya çıkmış olacak. Kulislerde konuşulan yeni sitem yasalaşırsa; bedelin ödenmesi halinde ise 9 aylık askerlik 3 ay temel eğitimden ibaret olacak.







TEK TİP ASKERLİK NEDİR?



Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.



BEDELLİ ASKERLİK 3. CELP DÖNEMİ BİRLİKLERİ BELLİ OLDU



Bakanlıktan yapılan açıklamada, bedelli askerlik uygulamasındaki üçüncü celp dönemine ilişkin bilgi verildi.



Açıklamada, "27 Eylül itibarıyla bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısı 557 bin 102, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 215 bin 970 kişidir. 3'üncü celp döneminde silah altına alınacak 13 bin 555 yükümlünün sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri 'www.turkiye.gov.tr' adresinde yayımlanmış, yükümlülerin kayıtlı cep telefonlarına da bilgilendirme mesajı gönderilmiştir." ifadeleri kullanıldı.





TARTIŞMALARI SONLANDIRACAK

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yeni sistemin amacını, ihtiyaçları karşılayıp tartışmaları sonlandıracak ve herkes için öngörülebilir olacak diye açıkladı. Bostancı, Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı:



“Askerlik toplumun tümünü ilgilendiren önemli bir konu. Bu konuda yeni bir düzenlemeye giderken göz önünde bulundurduğumuz önemli hususlar var. Bu konudaki çalışmada da bütün bu hususlar dikkate alınıyor. Türkiye’nin milli ordu gerçeği, vatandaşla ordu arasındaki ilişki, yani aralarındaki gönül köprüsünün korunması, Türkiye’nin terörle mücadelesi ve bu çerçevedeki ihtiyaçlar, Türkiye’nin nüfus artış hızı ve gelecek perspektifi ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kapasitesi ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bir çalışma yürütülüyor. Bir başka gerçek de, askerliğin ordu dışında ilgilendirdiği alanların da bulunması. Ayrıca, yığılmaları eritmek için zaman zaman çıkarılan bedelli gibi düzenlemelerin yol açtığı tartışmalar da var. Bütün bunlar bu çalışma kapsamında değerlendiriliyor.







ÖNGÖRÜLEBİLEN SİSTEM

Ekim ayından sonra gündeme gelecek bu çalışmayla yapmak istediğimiz, bütün bunlara cevap verecek bir askerlik düzenlemesini gerçekleştirmek ve sonuçta da her bir vatandaşımız için askerlik konusunda ileriye baktığında kendisi açısından öngörülebilen bir sistem oluşturmak. TSK’nın asker ihtiyacına ilişkin belli bir kapasitesi var. Ancak şu anda askerlik çağındakilerin sayısı 5 milyonu aşmış durumda. Askerlik çağına yeni gelenlerle birlikte her yıl bu sayı daha da artıyor. Bu sayıyı mevcut sistem içinde eritmenin güçlüğü karşısında da konuya kalıcı bir çözüm bulunması zorunlu hale geliyor.”



3 AY ASKERLİK 6 AY İÇİN ÜCRET



YENİ sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.

ASKERLİK 9 AYA DÜŞECEK Mİ?



Normal askerlik süresi 15 ay iken 1 Ocak 2014 tarihinden sonra askerlik süresi 12 aya olmuştu. Kısa dönem askerlik ise 6 ay yapılmaktaydı. Bedelli askerliğin çıkmasının ardından vatadaşlar normal askerlik süresinin de düşmesini istiyor. Yeni askerlik süresinin de 9 ay olması bekleniyor. Fakat bu konu hakkında henüz resmi bir karar yok.



1 EKİM'DE ASKERLİK DÜŞECEK Mİ?



1 Ekim'de TBMM açılıyor. Yeni yasama yılı öncesi gözler askerlik süresi ile ilgili yapılabilecek olası bir düzenlemede. Ancak askerlik süresinin düşmesi ile ilgili yani tek tip askerlik düzenlemesi ile ilgili herhangi bir düzenleme TBMM gündemine gelmedi. Yani şu an ki durum devam ederse 1 Ekim'de askerlik süresinin düşürmesi ile ilgili yasal düzenlemeye gidilmeyecek. Uzmanların ön görüsüne göre bedelli askerlik sürecinin tamamlanmasının ardından yeni askerlik sistemi dönemi başlayacak.



Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.







"İSTENEN SİSTEM KULLANILSIN" FİKRİ



Ayrıca uzun ve kısa olan eski sistemin de kalması ve isteyenin istediği sisteme göre askerliğini yapması da düşünülüyor.



Önümüzdeki günlerde hem süre hem de ücret çalışması alternatifli olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak ve son karar verilecek. Ardından 2018 yılı itibariyle bedelli askerlik başvurularının bitimiyle yeni sistemin detayları belli olacak.