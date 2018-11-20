'Askıda meyve, sebze' ile ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Sancaktepe'de faaliyet gösteren bir manav, "Askıda meyve, sebze" uygulamasıyla tespit ettiği ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Manavdaki "Siz de ihtiyaç sahiplerine bir şeyler bırakmak ister misiniz?" yazılı tahtada ihtiyaç sahiplerine liste halinde bırakılan ürünler yer alırken, ihtiyaç sahipleri istedikleri meyve ve sebzeyi ücretsiz alabiliyor, talep edenlerin evlerine de ihtiyaçları ücretsiz ulaştırılıyor.

AA muhabirine uygulama hakkında bilgi veren manavın işletmecisi Cihan Bulut, ihtiyaç sahiplerini incitmeden yardımlaşma amacını taşıyan "askıda ekmek" uygulamasını temel aldığını anlattı.

Yardımlaşmayı da teşvik eden uygulamaya diğer esnafın da katılmasının önemine işaret eden Bulut, bir yılı aşkın süredir iş yerinde bu hizmeti verdiğini kaydetti.

Bulut, iş yerini açtığı günlerde çevredeki ihtiyaç sahiplerinin farkına vardığını dile getirerek, bunun üzerine kısa süre sonra "Askıda meyve, sebze" uygulamasına geçtiğini aktardı.

"Müşterilerimiz bu uygulamaya geçmemizde destek oldu"

Faaliyet gösterdiği bölgede çok sayıda sitenin bulunduğu bilgisini veren Bulut, "Sitelerdeki müşterilerimiz de bu uygulamaya geçmemizde destek oldu. Uygulamanın yardım eden müşteriler ve ihtiyaç sahipleri için güzel ve iyi olacağını düşündük. Böylece hayra da vesile olmak istedik." dedi.

Bulut, şunları kaydetti:

"Manavı açtıktan yaklaşık iki hafta sonra, dükkanın önünden bir kadınla oğlu geçti. Oğlu annesinden kiraz istedi, ancak annesi alamadı. Ben de onlara kiraz ikram ettim. Sonra gözlemledim, komşulara sordum. İhtiyaç sahibi olduklarını öğrendim. Ben de böyle bir uygulama başlattım. Sağ olsun, müşterilerimiz bizi çok iyi anladı ve destek oldu. Zaten desteklerini tahtada belirtiyorlar. Her alışveriş sonrası bir miktar domates, salatalık, patlıcan, kabak, patates gibi ürünleri yazdırıyorlar. Biz de bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Ara sıra evlerine de götürüyoruz."

Bulut, yardımsever müşterilerinin uygulamadan son derece memnun olduğunu yineleyerek, uygulama sayesinde hayata bakış açısının değiştiğini dile getirdi.

"Komşularımıza baktık, çoğu kiracı, çalışma durumu yok. O nedenle biz de böyle bir uygulamaya başladık. Müşterilerimiz de arkamızdan geldi, bizi bu konuda destekledi, sonuna kadar arkamızdalar." diyen Bulut, uygulamayı diğer esnafa da tavsiye etti.

"Türkiye genelinde yaygınlaşacak"

Cihan Bulut, iş yerinde bir yazı tahtasının bulunduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir yazı tahtamız var. Tahtamıza, 'Siz de ihtiyaç sahiplerine bir şeyler bırakmak ister misiniz?' diye yazdık. Orada liste halinde ihtiyaç sahiplerine bırakılan ürünler yazıyor. Müşterilerimiz, eşyaları kasada hesaplanırken o yazıyı görüyor ve etkileniyor. Daha sonra bana, 'Bu nasıl bir uygulama, fırındakiler gibi mi? diye soruyor, 'Evet' deyip durumu izah ediyorum. Yardıma ihtiyacı olan aileler için bir miktar ürün topluyoruz, evlerine bırakıyoruz ya da kendileri gelip alabiliyor. Müşterilerimiz alış verişini yaptıktan sonra ihtiyaç sahipleri için bir miktar para bırakıyor. Mahallede bazı ihtiyaç sahiplerini tanıyoruz, çevreye de bilgi verdik, ihtiyaç sahibi olan varsa bize gelsin. Kendileri gelip ihtiyacı kadarını alıyor, aldığı ürünleri tahtadan siliyoruz."

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz da esnafın askıda ekmek, askıda yemek ve sebze meyve uygulamasını sadece İstanbul'da değil Türkiye genelinde yaygınlaştıracağını ifade etti.