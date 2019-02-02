Askıda Senin de Bursun Olsun

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İstanbul Şube Başkan Yardımcısı Gazi İsmail Aydın “İstanbul’da 8 ilçede 400 giysiyi geri dönüşüm kutusu kumbaralarına koyduk. Proje kapsamında yaklaşık 150 ton elbise elde ettik ve bunların üçüncü dünya ülkelerine satışını gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz gelir 40 bin lira. Mart ayı içerisinde bize başvuran ve evrakları eksiksiz tam olan bütün herkese, hesaplarına burs miktarı yatacak. Hedefimiz, Türkiye geneli için 2019 yılında minimum 2 bin öğrenciye ulaşmak” diye konuştu.