Asla ‘bana olmaz’ deme

Meme Sağlığı Derneği MEMEDER’in, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde düzenlediği Pembe Festival’in son gününde ‘Ünlü Kadınların Gözünden Meme Sağlığı’ konusu ele alındı. İstanbullu Gelin dizisinin Begüm’ü Özge Borak ve Gözde’si Didem İnselel ile Avlu dizisinin Cezaevi Müdiresi Melis Ersoy’u başarıyla oynayan Deniz Barut’un konuk olarak katıldığı oturumda oyuncular erken tanının önemini yakınlarının yaşadığı meme kanseri öykülerinden yola çıkarak anlattılar. Meme kanseri ile henüz 6 yaşındayken, annesine konan ‘meme kanseri’ tanısı ile tanıştığını anlatan Özge Borak, “Annemin memesinin dörtte biri alındı. Ne yazık ki çok erken yaşta bu kanserle tanışmış oldum ama annem sağlığına kavuştu ve tekrar nüksetmedi. Fakat genetik yatkınlığım nedeniyle ben 22 yaşımdan beri her yıl mamografi çektiriyorum ve uzun bir süredir de her yıl check-up işlemlerimi yaptırıyorum’’ dedi. Günümüzde insanların sağlıklarını çok ihmal ettiğine değinen Borak, otomobillerini bile her yıl servise götürürken kendilerine bu vakti ayırmadıklarını söyledi.

ÇOK ŞÜKÜR ATLATTIM

İstanbullu Gelin dizisinin Gözde’si Didem İnselel ise “Fibrokistik meme yapım nedeniyle kanser oluşumunun tespit edilmesinde gecikme olabileceği için, kontrollerimi ihmal etmiyorum.” dedi. 30 yıl önce yakın bir akrabasının meme kanserine yakalandığını anlatan İnselel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugünkü gibi tedavide geniş imkanlar olmadığı için bir göğsü alındı. Tek meme ile evlendi, çocuğu oldu ve şimdi mutlu bir hayat sürüyor. Doktor kontrollerine birlikte gittiğimizde motivasyonu öyle yüksekti ki, hekimler hasta kim diye sorardı. O hep bu hastalığın onu ziyarete gelen geçici bir şey olduğunu kabul etti ve neşeyle uğurlamayı seçti. Ben de Steve Jobs’ın vefatına neden olan Nöroendokrin Tümör (NET) hastalığı ile mücadele ettim ve o süreçte öleceğimi düşünmeden, bunu gelip geçici bir şey olarak kabul ettim. Çok şükür atlattım.” Deniz Barut ise erken tanı ile geç tanı arasındaki farka dikkat çekerek ‘‘Biri çok erken evreydi ama diğerine geç evrede tanı konmuştu. Çok şükür ikisi de atlattı ve şimdi sağlıklılar. Ancak erken tanının önemini, canlı şahit olarak çok iyi anladım. Erken tanı konan arkadaşım hem tedavi hem de moral motivasyon olarak süreci çok rahat atlattı. Geç tanı konulan arkadaşım ise çok zor süreçler yaşadı. Ne olur asla bana olmaz demeyin ve düzenli kontrolleri ihmal etmeyin” diye konuştu.