19.12.2019 12:51 - Güncelleme: 19.12.2019 12:51

Asu Maralman kimdir? Asu Maralman kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bugün Müge Anlı canlı yayınına katılan Asu Maralman hakkında araştırmalar yapılıyor. 70’li yılların en popüler isimlerinden olan Asu Maralman, konuk olduğu programlar ve yeni projeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Gerçek adı Silvia Bursalıoğlu olan Asu Maralman, 20 Şubat 1948 tarihinde dünyaya geldi. Asu Maralman'ın hayatına dair tüm detaylar haberimizde..

ASU MARALMAN KİMDİR?

Gerçek adı Silvia Bursalıoğlu olan Asu Maralman, 20 Şubat 1948 tarihinde dünyaya geldi. Çocuk yaşlarda evde piyano ve şan eğitimi ile müziğe başladı. 70’li yılların başında “Şimdi Sen Varsın Dünyamda” plağıyla ünlenen Nonna Bella’nın (Azad Bursalıoğlu) kız kardeşidir.

1961 yılında düzenlenen Caddebostan Ses Yarışması’nda birinci oldu ve ablası gibi kendini müzik dünyasının içinde buldu. İtalyan Ticaret Lisesi’nde okurken gizli olarak çeşitli düğün salonlarında sahne çalışmaları yaptı ve daha sonraları Uğurtan Günal, Önder Bali, Boğaziçi Orkestrası (Ersan Erdura ile birlikte) eşliğinde çeşitli yerlerde dans müziği yaptı.

1968 yılına kadar yaptığı bu sahne çalışmalarına Silvia Bella adında çıktı. 1967 yılında Orhan Şevki ile evlendi ve kendi orkestralarında çalışmaya başladı. Evlendikten sonra ‘Asu Maralman’ adı ile sahneye çıkmaya başladı.

İlk plağı olan “Bir Görsem Ölmeden – Nerdesin” 1971 yılında Diskotür firmasından yayınlandı. Profesyonel olarak ilk defa 1973 yılında Zeki Müren desteğiyle Erenköy Lalezar Gazinosu’nda sahneye çıktı. 1974 yılında ‘Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm’ adlı parça ile 1. Toplu İğne Beste Yarışmasında finale kaldı ama dereceye giremedi.

1977 yılında sözlerini Bülent Pozam’ın yazdığı Selmi Andak bestesi “Bal Gibi Olur” 45liği ile en büyük çıkışını yaptı. Bu çıkışın arkasından gelen “Sabah Ola Hayrola” ve “Şarkılar Yazdım” 45'likleri ile başarısını devam ettirdi. 1980 yılında kendisinin finanse ettiği, ilk ve tek LP’si olan “Bağrı Yanık Dostlara” yayınlandı.

1983 yılında gazinolarda ve gece kulüplerinde yaptığı sahne çalışmalarını bıraktı. 1986 yılında “Pop-Folk” adında, türkülerin aranje edildiği bir kaset çalışması yaptı. 1987 yılında Amerika ve Kanada’da bir yıl boyunca sahne çalışmalarında bulundu. 1989 yılından itibaren turistik tesislerde on iki dilden şarkılar söylediği programlara başladı.

2000 yılında Ada Müzik tarafından Eski 45’likler projesi dahilinde 45’liklerinden derlenen şarkılardan oluşan “Best Of” albümü yayınlandı.

2006 yılında Star TV'de yayınlanan İki Aile dizisinde rol almıştır. Dizi 93 bölüm sürmüştür.