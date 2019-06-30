ATA AÖF son dakika bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? İşte ATA AÖF büt sınav sonuç tarihi ne zaman açıklanacak?

‘ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF büt sınav sonuç tarihi ne zaman açıklanacak?’ sorularına on binlerce öğrenci tarafında yanıt aranıyor. 29-30 Haziran tarihlerinde sınavlara giren öğrenciler, ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. AÖF bütünleme sınav sonuçları, genelde sınavdan 10-14 gün sonrasında açıklanıyor. Sınav sonuçları ATA AÖF öğrenci giriş ile ya da mobil uygulama ile öğrenilebiliyor. Bu yıl, Temmuz ayının ilk haftası açıklanması beklenen sınav sonuçlarıyla ilgili son dakika gelişmelerini haberimizin ayrıntılarında takip edebilirsiniz. Erzurum Atatürk Üniversite Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, 29-30 Haziran'da AÖF bahar dönemi bütünleme sınavına girmişlerdi. İşte merak ettiğiniz detayları…

ATA AÖF 2019 BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi bütünleme sınav 29-30 Haziran hafta sonu gerçekleşti. Bu sınava giren adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ATA AÖF sınav sonuçlarının ise temmuz ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

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ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NASIL YAPILIR?

Çeşitli sebeplerle herhangi bir örgün yükseköğretim programında eğitim-öğretim imkânına sahip olamayan öğrenciler ile yaşam boyu öğrenimi benimseyen vatandaşlara, dış paydaşlarla ortaklık içinde, zaman ve mekân bağımsız olarak açıköğretim yolu ile eğitim fırsatı bulunan AÖF her sene belli dönemlerde sınavlar düzenliyor. ATA AÖF sınavları; bildirilen sınav merkezlerinde, hafta sonları ve yüz yüze oturumlar ile yapılıyor. Ara sınavlar, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştiriliyor. Yarıyıl sonu sınavları dönem sonu not ortalamasını yüzde 70 oranında etkiliyor.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NASIL YAPILIR?

Çeşitli nedenlerle herhangi bir örgün yükseköğretim programında eğitim-öğretim imkânı bulamayan öğrenci adayları ile yaşam boyu öğrenimi benimseyen vatandaşlarımıza, dış paydaşlarla iş birliği içerisinde, zaman ve mekân bağımsız olarak açıköğretim yolu ile eğitim fırsatı olan AÖF her yıl belirli dönemlerde sınavlar düzenlemektedir.

ATA AÖF sınavları; belirtilen sınav merkezlerinde, hafta sonları ve yüz yüze oturumlar şeklinde yapılmaktadır. Ara sınavlar, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Yarıyıl sonu sınavları dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkilemektedir.

Çeşitli nedenlerle herhangi bir örgün yükseköğretim programında eğitim-öğretim imkânı bulamayan öğrenci adayları ile yaşam boyu öğrenimi benimseyen vatandaşlarımıza, dış paydaşlarla iş birliği içerisinde, zaman ve mekân bağımsız olarak açıköğretim yolu ile eğitim fırsatı olan AÖF her yıl belirli dönemlerde sınavlar düzenlemektedir.

2019 AÖF KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- 2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.

3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.