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Yaşam

Ata saldıran köpek gözetim altında

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir atı yaralaya pitbull cinsi köpek, belediye ekiplerince yakalanarak barınakta kontrol altına alındı.

AA13 Eylül 2024 Cuma 12:46 - Güncelleme:
Ata saldıran köpek gözetim altında
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Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 10 Eylül'de Yunuseli Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde başıboş dolaşan ve boynunda ip bağlı olan pitbull cinsi köpeğin, kovaladığı atı yaralamasının ardından çalışma başlattı.

Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olayda atı bacağından ısıran köpeği bulmak için aynı gün çalışma başlatan ekipler, hayvanı bulamadı.

Ekipler, saldırının gerçekleştiği bölge ve çevresinde iki gün süren aramalar sonucu köpeği yakalayarak, kontrol altına aldı.

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde gözetim altına alınan köpeğin kime ait olduğu araştırılıyor.

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