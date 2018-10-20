Ata sporu ihya ediliyor

Geleneksel Türk okçuluğunun dünyaya tanıtılması ve kültürler arası diyaloğa katkı sağlanması amacıyla Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle oluşturulan Kemankeş Projesi’nin Dünya Karması Final Müsabakaları Okmeydanı’nda gerçekleşti. Türk Okçuluğu yarışma usulüne göre özel bir eğitime tabi tutulan 32 genç, dünkü finallerde hünerlerini sergiledi. Finaller sonunda Malezya’dan Azharul Abdulaziz ve Erina Emelina Esmail birinciliği paylaşırken, Almanya’dan Ahsen Gazel Er ve Aytaç Emre Bingül ikinci, Bosna Hersek’ten Almina Baralija ve Faruk Veledar üçüncü oldu.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Kemankeş Projesi’nin Dünya Karması Final Müsabakaları’nda dereceye giren sporculara ödülleri Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş tarafından verilirken, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da etkinliği izleyenler arasındaydı.

İHTİŞAMINA KAVUŞTU

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Okçular Tekkesi şehrin ortasında hem mimari hem kültürel özelliği ile çok ayrıcalıklı bir yer. Burası eski ihtişamına kavuştu. Sadece eser ihya edilmedi. Spor, kültür de ihya edildi. Kemankeş Projesi, Yunus Emre Enstitüsü ile beraber dünyanın dört bir yanında geleneksel Türk Okçuluğu’nu tanıtmış oluyoruz. Her bir eğitim verdiğimiz eğitici gittiği yerde tek başına kurs olmuş oluyor. Duyuyorum ki Yunus Emre Enstitüsü rahatlıkla kontenjanlarını dünyanın dört bir yanında dolduruyor şu anda. Türk Okçuluğu dünyaya yayılmaya devam ediyor” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise şu ifadeleri kullandı: Yunus Emre Enstitüsü ile öğrencilerimiz Türk dilini, dinini, kültürünü 58 ülkede öğreniyorlar. Aslında ecdadımızı tanıma fırsatını buluyorlar. Ülkemizi dünyada temsil ediyorlar. Okçular Vakfı da sadece spor faaliyeti değil kültürümüzü de yaşatmak anlamında büyük bir misyon üstlenmişler.