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Ata tohumları öğrencilerin elinde hayat bulacak

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa’da, unutulmaya yüz tutan ata tohumları, lise öğrencileri tarafından üretilip çoğaltılacak.

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İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ata tohumlarının korunması, üretiminin sağlanması ve öğrencilerin bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla ‘Sağlıklı Tohumlar, Sağlıklı Nesiller’ ile ‘Şifalı Bitkiler’ projeleri hayata geçirildi. Bu kapsamda, Türkiye’nin birçok bölgesinde öğretmenlerle irtibat kurulup yörelerindeki ata tohumları tespit edilerek, ekiminin yapılması için Şanlıurfa’ya getirildi. 

TOPRAKLA BULUŞTU

Tohumlar, Harran Ovası’nda tarım üzerine eğitim veren Şanlıurfa Altınbaşak Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin uygulama serasında, proje ortağı Eyyübiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin de katılımıyla toprakla buluşturuldu. Daha sonra sera dışına fide olarak ekilecek bitkilerden elde edilecek tohumların çoğaltılması hedefleniyor. İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, tarım alanında kalifiye eleman yetiştirilmesi amacıyla Şanlıurfa Altınbaşak Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini bu yıl modern tarım eğitimi veren bir okula dönüştürdüklerini dile getirdi.

Dedelerimiz ninelerimizden yadigar

Turan, okulun Harran Ovası’nda 54 dönümde kurulduğunu ifade ederek, “Okulumuzda öğrencilerimiz ata tohumları, tohum bankası konuları üzerinde önemli çalışmalar yapmaya başladı. Şu anda Türkiye’nin birçok yerinden getirilen, dedelerimiz, ninelerimizden kalan ata tohumlarını öğrencilerimiz burada üretip çoğaltacak. Daha sonra çevredeki çiftçilerimize, tarımla uğraşan insanlarımıza bu ata tohumlarını dağıtmak istiyoruz” diye konuştu. Araziyi temin etmeleri durumunda daha güzel çalışmalar yürütme fırsatı yakalayacaklarını belirten Turan, “Bu arazide öğrencilerimiz 100 farklı firmayla birlikte 100 farklı ata tohumunu birlikte üretecek” diye konuştu.

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