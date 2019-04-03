Ata tohumları öğrencilerin elinde hayat bulacak

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ata tohumlarının korunması, üretiminin sağlanması ve öğrencilerin bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla ‘Sağlıklı Tohumlar, Sağlıklı Nesiller’ ile ‘Şifalı Bitkiler’ projeleri hayata geçirildi. Bu kapsamda, Türkiye’nin birçok bölgesinde öğretmenlerle irtibat kurulup yörelerindeki ata tohumları tespit edilerek, ekiminin yapılması için Şanlıurfa’ya getirildi.

TOPRAKLA BULUŞTU

Tohumlar, Harran Ovası’nda tarım üzerine eğitim veren Şanlıurfa Altınbaşak Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin uygulama serasında, proje ortağı Eyyübiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin de katılımıyla toprakla buluşturuldu. Daha sonra sera dışına fide olarak ekilecek bitkilerden elde edilecek tohumların çoğaltılması hedefleniyor. İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, tarım alanında kalifiye eleman yetiştirilmesi amacıyla Şanlıurfa Altınbaşak Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini bu yıl modern tarım eğitimi veren bir okula dönüştürdüklerini dile getirdi.