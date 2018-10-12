Ataşehir'de çöken kaldırıma şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı
İstanbul Ataşehir'de bir cadde üzerindeki kaldırımda çökme meydana geldi. Polis ve zabıta ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.
- DHA
Olay saat 14.30 sıralarında İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. 85 numaralı bina önünde kaldırımda çökme oldu.
Vatandaşlar durumu polise ve belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı.
Çökmenin meydana geldiği alana güvenlik şeridi çekildi. Çöken alanın 5-6 metre derinlikte olduğu öğrenildi. Olay yerine tadilat ekiplerinin gelmesi bekleniyor.
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