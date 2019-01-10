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Atatürk Havalimanı'ndan Ukrayna'ya giden yolcunun valizinden 5 kilo kokain çıktı

Gümrük Muhafaza ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda Kolombiya’dan aktarmalı olarak Ukrayna’ya giden bir yolcunun valizinde piyasa değeri 2 milyon 200 bin lira olan 5 kilo 490 gram kokain ele geçirdi. Uyuşturucu kuryesi, birlikte seyahat ettiği kişiyle birlikte gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği bünyesinde görev yapan narkotik personeli, yolcu programı üzerinden yapılan risk analizi sonucunda Kolombiya Bogota'dan İstanbul aktarmalı olarak Kiev’e gidecek olan Ukrayna uyruklu şahsı takibe aldı.
 
İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden yapılan sorgulamada şüphelinin bir başka şahısla birlikte seyahat ettiği, el bagajının ve bir valizinin olduğu tespit edildi. Uçağın Atatürk Havalimanı'na inmesinin ardından şüpheliye ait valiz X-Ray taramasından geçirildi. Narkotik dedektör köpekleri eşliğinde yapılan aramada, valizin taban kısmında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine pasaport kontrolünün ardından şüpheliler eşyaları ile birlikte detaylı kontrol için Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğine getirildi. Burada yapılan aramada valizin taban kısmına sonradan yapıştırıldığı anlaşılan siyah renkli plastik parça söküldüğünde poşetlere sarılı vaziyette 6 paket bulundu.
 
Yapılan analizde paketler içerisindeki beyaz renkli toz maddenin kokain olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen 5 kilo 490 gram kokainin piyasa değerinin ise yaklaşık 2 milyon 200 bin lira olduğu belirlendi. İçerisinde uyuşturucu madde tespit edilen valizin sahibi ile birlikte seyahat ettiği şahıs gözaltına alındı. 2 şahıs sevk edildikleri Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanırken, operasyon anı da kameralara yansıdı.
 

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