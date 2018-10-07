Atatürk Havalimanı’nın görünmez emekçileri  

Türk Hava Yolları ve bazı özel şirketlerin uçaklarını uçuşa hazırlayan, 7 kişilik ekip, günde 13 uçağa hizmet veriyor. Yolcuların ayrılmasının ardından uçağa giden temizlik görevlilerinin zamanla yarışı burada başlıyor. Yolcu sağlığı ve uçuş güvenliğinin öneminin farkında olan, alanında uzman görevliler maskelerini takıp, özel kıyafetlerini giyerek, temizlik donanım el kitabında belirtilen kurallara ve standartlara uygun şekilde uçakları temizliyor. Uçuşların rötara uğramaması için dar gövdeli uçaklarda 15, geniş gövdelerde 27 dakikada temizlik işlemlerini bitirmesi gereken görevliler, aynı zamanda yolcuların unuttuğu eşyaları da tutanak altına alıyor. Ekip posta başı Adem Can, yaklaşık 17 yıldır havalimanında çalıştığını, uçaklardaki temizlik süreçlerini takip ettiğini söyledi.

MALZEMELER ÖZEL

Can, THY’nin bayrak taşıyıcısı olarak dünyanın her noktasına hizmet verdiğini anımsatarak, şöyle devam etti: THY’de yolcu profili çeşitli olduğu için biz ona uygun şekilde hareket ediyor, temizliği en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu iş için özveri gerekiyor. Buradaki temizlik malzemeleri de uçağa özel. Uçakta kullanılması izinli, zarar vermeyen malzemelerle temizlik yapılıyor. THY yolcusu, bizim misafirimiz. Biz misafirimizi nasıl evimizde ağırlıyorsak, onlar gelmeden temizlik yapıyorsak uçakta da yolcunun rahat etmesi açısından aynı şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Çünkü kalite bir bütündür.