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Atı, kamyonetin kasasına bağlayıp koşturdu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir atın, hareket halindeki kamyonetin kasasına iple bağlanarak koşturulması büyük tepki çekti.

  • DHA
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Örnekköy Mahallesi'nde seyreden ve kasasında bir at bulunan kamyonetin arkasına, başka bir at boynundan iple bağlandı.
 
DHA'nın haberine göre, hareket halindeki kamyonetin kasasına bağlanarak koşturulan atı görenler, fotoğraflarını çekip sosyal medyadan paylaştı.
 
Fotoğrafları görenler, yaptıkları yorumlarda, hayvana eziyet çektirildiğini belirterek, sürücüye tepki gösterdi.

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