Atıcılık sporunun rekortmen ailesi

Diyarbakır’da yaşayan Kadri Akgün, 40 yıl önce merkez Yenişehir ilçesinde önünden geçtiği poligonun yöneticisinin yönlendirmesiyle atıcılık sporuna başladı. Kısa sürede gösterdiği başarı sayesinde katıldığı müsabakalar sonucunda Türkiye şampiyonu oldu. Onu izlemek için poligona gelen kardeşi Abdurrahman ise bir süre sonra başladığı atıcılıkta Türkiye şampiyonlukları ve Balkan dereceleri elde etti, 2005 Akdeniz Oyunları’nda ateşli tüfek branşında Türkiye rekoru kırarak, organizasyonda üçüncülük elde etti. İki ağabeyine özenen Ömer Akgün ise adım attığı bu sporda çok daha büyük başarılar elde etti. Türkiye’de düzenlenen çeşitli turnuvalarda 99 kez derece elde eden Ömer, Bakü 2017 İslami Dayanışma Oyunları’nda altın madalya kazandı. Ömer ayrıca katıldığı müsabakalarda 17 kez Türkiye rekoru kırdı, dünya şampiyonasında dördüncü oldu.

İkinci kuşak da ilgili

Akgün ailesinin atıcılığa ilgisi ikinci kuşakta da devam ediyor. Kadri, Ömer ve Abdurrahman’ın yanı sıra diğer kardeşlerin çocukları da atıcılığa yöneldi. Bunlar arasında yer alan Mehmet, Ali Yaşar, Yılmaz, Meryem ve Esin milli sporcu olurken, daha küçük yaştaki Aras, Şehmus ve Baver Akgün ise Türkiye Minikler Havalı Tüfek Şampiyonası ve Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında madalya aldı. Aynı zamanda Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Havalı ve Ateşli Silahlar Asbaşkanı olan milli antrenör Kadri Akgün, “Kardeşlerimin spora başlaması planlı programlı değildi, heves edip, başladılar. Aile bireyleri okula başlarken aynı zamanda poligona da geliyor.

Yarışmaların bütün kategorisinde Akgün ailesinin bireyleri var. Biri üst klasmana geçince alttan gelen onun yerini dolduruyor. Sadece ailemiz değil ilgi duyan herkesi sporcu olarak yetiştirdik. Başka illere yerleşen yetiştirdiğimiz çok sporcumuz var. Akgün ailesi olarak milli takımda gururla yer aldık, alıyoruz ve almaya devam edeceğiz” diye konuştu. Abdurrahman Akgün ise 9 yaşındayken ağabeyi sayesinde poligon ile tanıştığını, ardından sporcu olarak Türkiye şampiyonu olduğunu belirterek şöyle devam etti; Eşim hamileyken gelip, atış yapıyor. Yani çocuklarım anne karnında bu işe başlıyor. 4 yaşındaki kızım gelip atış yapıyor. Akgün ailesi olarak marka olduk, bunun devamı gelecek. Uluslararası yarışmalarda bayrağımızı dalgalandırmak onur verici bir durum.