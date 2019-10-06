Atığını ayrıştıran köylüye geri dönüşüm kartı desteği

Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında, Kırklareli Valiliğince Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Demirköy ve Vize ilçelerine bağlı 39 köyde biyobozunur (petrol kökenli) ve ambalaj atıklarını evsel atıklar içerisinden ayrıştırmak ve ekonomiye kazandırılmak amacıyla proje başlatıldı.

ÖRNEK PROJE

Daha temiz bir çevre ve atıkların ekonomiye kazandırılması amaçlanarak hazırlanan proje kapsamında 39 köye atıkların toplanması amacıyla konteynerler konulacak, köy sakinlerine ise ‘geri dönüşüm kartları’ verilecek. Köylülerin konteynere attıkları her atık karşılığında, sistem sayesinde kartlarına puan yüklenecek. Vatandaşlar, anlaşmalı köy bakkalına giderek kazandıkları puanlar karşılığında gıda alışverişi yapabilecek. Proje, 5 kilogram ambalaj atığına bir paket makarna veya 2 maden suyu şeklinde işleyecek.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, proje ile hem köylü vatandaşların aile bütçelerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlanacağını söyledi. Vali Bilgin, “Köylümüz attığı atık kadar puan kazanacak. Dönüşümle birlikte hem çöpleri toplamış olacak hem de para kazanmış olacak. Bu önemli bir proje. İl geneline yaymak istiyoruz. Ülkemize örnek olacak bir proje olarak düşünüyorum” diye konuştu.