18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Atığını ayrıştıran köylüye geri dönüşüm kartı desteği

‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Kırklareli Valiliğince başlatılan çalışmayla atığını ayrıştıran köylü, geri dönüşüm kartlarında biriken puanla alışveriş yapabilecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında, Kırklareli Valiliğince Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Demirköy ve Vize ilçelerine bağlı 39 köyde biyobozunur (petrol kökenli) ve ambalaj atıklarını evsel atıklar içerisinden ayrıştırmak ve ekonomiye kazandırılmak amacıyla proje başlatıldı. 

ÖRNEK PROJE

Daha temiz bir çevre ve atıkların ekonomiye kazandırılması amaçlanarak hazırlanan proje kapsamında 39 köye atıkların toplanması amacıyla konteynerler konulacak, köy sakinlerine ise ‘geri dönüşüm kartları’ verilecek. Köylülerin konteynere attıkları her atık karşılığında, sistem sayesinde kartlarına puan yüklenecek. Vatandaşlar, anlaşmalı köy bakkalına giderek kazandıkları puanlar karşılığında gıda alışverişi yapabilecek. Proje, 5 kilogram ambalaj atığına bir paket makarna veya 2 maden suyu şeklinde işleyecek. 

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, proje ile hem köylü vatandaşların aile bütçelerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlanacağını söyledi. Vali Bilgin, “Köylümüz attığı atık kadar puan kazanacak. Dönüşümle birlikte hem çöpleri toplamış olacak hem de para kazanmış olacak. Bu önemli bir proje. İl geneline yaymak istiyoruz. Ülkemize örnek olacak bir proje olarak düşünüyorum” diye konuştu.

İşte milli gurur Akıncı TİHA´nın yeni test görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rezalet sonrası ABD Büyükelçiliği'nden ikinci açıklama

Rezalet sonrası ABD Büyükelçiliği'nden ikinci açıklama

Almanya'dan Türkiye açıklaması

Almanya'dan Türkiye açıklaması

Mevziler kazıldı, namlular Suriye'ye çevrildi! İşte sınırda son durum

Mevziler kazıldı, namlular Suriye'ye çevrildi! İşte sınırda son durum

Çin'den dikkat çeken 'İran' kararı: Çekildiler

Çin'den dikkat çeken 'İran' kararı: Çekildiler

Beşiktaş moral buldu

Beşiktaş moral buldu

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak'ın oğullarının renkli okçuluk mücadelesi

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak'ın oğullarının renkli okçuluk mücadelesi

Diyarbakır'da gergin anlar! 'Evlat katilleri' diye bağırdı, binaya girmek istedi

Diyarbakır'da gergin anlar! 'Evlat katilleri' diye bağırdı, binaya girmek istedi

'Yiyorsa gelin alın' demişti! PÖH gözaltına aldı

'Yiyorsa gelin alın' demişti! PÖH gözaltına aldı
 

POPÜLER HABERLER

5 yaşındaki çocuğu yere yığdı, sosyal medya ayağa kalktı! O vicdansız gözaltında

5 yaşındaki çocuğu yere yığdı, sosyal medya ayağa kalktı! O vicdansız gözaltında

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA