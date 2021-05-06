Atıklar Muşlu kadınların elinde 'oyuncak' oldu

DHA 06 Mayıs 2021 Perşembe 09:57 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 09:57

Muş Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü bünyesinde görev yürüten usta öğretici ve kursiyer kadınlar, 'Eskiden Oyuncağım Neydi' projesi kapsamında bir araya geldi. Çocuklar için kollarını sıvayan usta öğretici ve kursiyer kadınlar, topladıkları atıl durumdaki materyalleri tek tek ayırarak, oyuncak tasarımları için çizimler yaptı. Kesim çalışmasını da tamamlayan kadınlar, kalıplar yardımıyla iğne ve iplikle oyuncak dikimlerini gerçekleştirip, içlerini atık malzemelerle doldurdu. Yürütülen çalışmalar kapsamında, son olarak şekillendirmelerin yapılmasıyla, birbirinden güzel el emeği, göz nuru oyuncaklar ortaya çıkarıldı. Büyük bir özveri ve emeklerle hazırlanan 2023 oyuncak, ev ve okullarda çocuklara dağıtılmak üzere kolilere dolduruldu.

OYUNCAKLAR, ÇOCUKLARLA BULUŞTURULACAK

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mahmut Baskın, "Bu oyuncakları, ileride ev ve okullarda çocuklarla buluşturacağız. Oyuncakların yapımında emeği geçen usta öğreticilerimiz ile kursiyerlerimize teşekkür ederim" dedi.

Usta öğretici arkadaşları ve kursiyerle el ele verip, kendi el emekleri ve tasarımlarıyla çeşitli oyuncaklar ürettiklerini belirten Arzu Yenilmez, oyuncakların atıl malzemelerden hazırlandığını söyledi. Zübeyde Tuğrul, "Arkadaşlarımızla birlikte tamamıyla atık malzemelerden oluşan oyuncaklar yaptık. Tamamen kendi tasarımımız olan oyuncakları, çocuklarımızla buluşturmaya çalışacağız" diye konuştu.