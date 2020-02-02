İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9856
  • EURO
    6,64
  • ALTIN
    304.875
  • BIST100
    119140
Yaşam

Av tüfeğiyle ağabeyini öldürdü

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Hikmet Çetin (57), para meselesi yüzünden tartıştığı ağabeyi İsmetullah Çetin'i (60) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

DHA02.02.2020  11:05 - Güncelleme: 02.02.2020  11:05

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Sultanhisar ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İsmetullah Çetin, evinin bahçesinde kendisi gibi çiftçilik yapan kardeşi Hikmet Çetin ile para meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hikmet Çetin, yanındaki av tüfeğiyle ağabeyi İsmetullah Çetin'e ateş etti. İsmetullah Çetin kanlar içinde yere yığılırken, kardeşi kaçtı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmetullah Çetin, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan Hikmet Çetin'in, Rekmez Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki bir zeytinlikte saklandığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, Hikmet Çetin'i yakalayarak gözaltına aldı.

Hikmet Çetin'in, polisteki ilk ifadesinde ağabeyini para meselesi yüzünden öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar TSK'ya teslim edildi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Vedat'tan sonra Luiz Gustavo
Vedat'tan sonra Luiz Gustavo

Vedat'tan sonra Luiz Gustavo

Kar namına hiçbir şey yok!
Kar namına hiçbir şey yok!

Kar namına hiçbir şey yok!

'Libya'da UMH yönetimini tanıyoruz'
'Libya'da UMH yönetimini tanıyoruz'

'Libya'da UMH yönetimini tanıyoruz'

Korkulan oldu! Çin dışında ilk ölüm gerçekleşti
Korkulan oldu! Çin dışında ilk ölüm gerçekleşti

Korkulan oldu! Çin dışında ilk ölüm gerçekleşti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.