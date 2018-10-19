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Avanos’ta uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktasında bir araç içerisinde 16,85 gram eroin ele geçirildi.

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Alınan bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yol kontrolleri sırasında bir araç içerisinde yaptıkları aramada iki parça halinde naylon poşetler içerisinde 16,85 gram eroin ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan İran uyruklu M.K.A., A.R.N. ve A.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer iki şüpheli M.K.A. ve A.R.N. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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