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Yaşam

Avcılar sahilindeki restoranda bıçaklı-silahlı kavga: 2 yaralı

Avcılar sahilindeki restoranda çıkan bıçak ve tabanca da kullanılan kavgada iki kişi yaralandı.

DHA12 Ağustos 2021 Perşembe 09:24 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 09:25
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Olay, dün saat 22.30 sıralarında Avcılar sahildeki restoranda meydana geldi. Restoranda bilinmeyen nedenle çıkan kavgada bıçak ve tabanca kullanıldı. Hemen yakında denetim yaparken silah sesini duyan Güven Timleri, restorandan çıkmak isteyen biri yabancı uyruklu 3 kişiyi durdurdu. Sırt ve diz altından yaralanan Oktay G.'nin elinde tabanca olduğu görüldü. Tabancaya el koyan polis inceleme ve soruşturmayı sürdürürken restorandan bağırarak çıkan Mehmet G.'nin de bacağından silah ile yaralı olduğu belirlendi. İki yaralı hastaneye kaldırılırken, bunların yanındaki 3 kişi ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekibi de restoranda uzun süre çalışma yaptı.

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