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Yaşam

Avcılar'da bir araca ateş açıldı

Avcılar'da cezaevinden yeni çıkan kişinin bulunduğu otomobile 8 el ateş açıldı.

DHA05 Mart 2021 Cuma 23:43 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 23:43
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Avcılar'da kısa süre önce koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden çıktığı öne sürülen kişinin bulunduğu otomobile, 2 motosikletteki 4 kişi tarafından 8 el ateş açıldı. Saldırıda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Ambarlı Mahallesi'ndeki Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla cezaevinden çıktığı iddia edilen Ayhan Ç. ve arkadaşı Batuhan A. 34 REK 87 plakalı otomobile binerek hareket etti. Bu sırada yanlarına 2 motosikletle yaklaşan 4 kişi, otomobili kurşun yağmuruna tuttu. 8 el ateş açıldığı belirlenirken, otomobilin çeşitli yerlerine mermiler isabet etti. Saldırganlar motosikletleriyle kaçarak uzaklaştı. Otomobilde bulunan Ayhan Ç. ve Batuhan A. şans eseri saldırıdan yara almadan kurtuldu. Bölgeye sevk edilen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki kamera kayıtlarını incelerken, kaçan şüphelilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Saldırıya uğrayan 2 kişi de Asayiş Büro Amirliği'ne götürülerek ifadelerine başvuruldu.

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