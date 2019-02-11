13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2576
  • 5,9537
  • 221.581
  • 103.821
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

'Aldattın' dediği kız arkadaşını bağlayıp defalarca kez bıçakladı

Avcılar'da Emre Ç. (25) kız arkadaşını kendisini aldattığı gerekçesi ile mesire alanında ellerini ayakların bağlayıp defalarca kez bıçakladı. Rebiye K. (25)'i öldürdüğünü düşünen Emre Ç. babasını arayıp kız arkadaşını öldürdüğünü söyledi ve daha sonra polise teslim oldu. Bıçak darbelerine maruz kalan genç kız ağır yaralı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, geçtiğimiz hafta Salı Akşamı Firüzköy'deki Mesire Alanı'nda yaşandı. İddiaya göre Emre Ç.(25) ve aynı yaştaki sevgilisi Rebiye K. bir süredir sorunlar vardı. İkili olayın yaşandığı akşam Mesire Alanı'na geldi ve tartışmaya başladı. Tartışmanın sonrasında Emre Ç., yanında getirdiği bıçakla genç kızı yaralamaya başladı. Birkaç bıçak darbesi sonrasında Emre Ç. kendisini aldattığını söylediği genç kızın ayaklarını bağladı. Bıçaklamaya devam eden Emre Ç. öldüğünü düşündüğü kızı bıraktı. Olay yerinden babasını arayan Emre Ç. babasına genç kızı öldürdüğünü söyleyerek polise teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler genç kızın yaşadığını anlayınca hastaneye kaldırdı. Genç kızın yaşam mücadelesinin devam ettiği öğrenildi.
 
AvcÄ±lar'da dehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼ren olay

Kılıçdaroğlu bir türlü ´Karamollaoğlu´ diyemedi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yargıtay Başkanı belli oldu

Yargıtay Başkanı belli oldu

Ukrayna savaş alanına döndü

Ukrayna savaş alanına döndü

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle sıcak temas

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle sıcak temas

Trump'tan yapay zeka hamlesi

Trump'tan yapay zeka hamlesi

PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

Mursi'nin ziyaret engeline çok sert tepki

Mursi'nin ziyaret engeline çok sert tepki

'İYİ Parti ihanet sürecinin içinde'

'İYİ Parti ihanet sürecinin içinde'

Yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı

Yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Kılıçdaroğlu bir türlü ´Karamollaoğlu´ diyemedi

Kılıçdaroğlu bir türlü ´Karamollaoğlu´ diyemedi

Venezuela'ya askeri müdahale olursa Brezilya ne yapacak?

Venezuela'ya askeri müdahale olursa Brezilya ne yapacak?

Füzeler, İHA'lar, bombalar... Mehmetçiğe yerli destek

Füzeler, İHA'lar, bombalar... Mehmetçiğe yerli destek

61. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

61. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA