Avcılar'da durdurulan araçta 99 kilogram kaçak tütün bulundu
Avcılar'da durdurulan bir araçta 99 kilogram kaçak tütün ile sigara yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
- AA
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Ocak'ta Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde şüphelendiği bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 5 kilogramlık şeffaf poşetler içerisinde 85 kilogram tütün, ikişer kiloluk 7 karton içerisinde 14 kilogram tütün, 600 paket boş makaron, 40 paket sigara kağıdı, 8 tütün sarma makinesi, 180 makaron doldurma makinesi, 84 sigara tabakası, 24 sigara kutusu, 10 paket sigara filtresi, 60 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Araç sürücüsü E.S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.