Avcılar'da eşini sokak ortasında vurarak öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

HATIRLAMADI

Fatoş Mutlugüneş ve eşi Tanju Mutlugüneş yaşadıkları şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2017 yılında ayrıldı. Fatoş Mutlugüneş eşi için mahkemeden evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Avcılar’da 8 Şubat 2017 günü annesi Sabiha Bayram’la sokakta yürüyen Fatoş Mutlugüneş’in karşısına eşi Tanju Mutlugüneş çıktı. Tanju Mutlugüneş eşi ve kayınvalidesiyle tartışmaya başladı. Tartışma sonunda tabancasını çıkaran Tanju Mutlugüneş, eşinin kafasına ve vücuduna ateş etti. Kayınvalidesi Sabiha Bayram’a da ateş ederek yaralayan Mutlugüneş son kurşunu kendi kafasına sıktı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Tanju Mutlugüneş ile kayınvalidesi hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edilen ve ifadesinde olayı hatırlamadığını söyleyen Mutlugüneş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇOK PİŞMANIM

Hakkında dava açılan Tanju Mutlugüneş Bakırköy 10’ncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında son söz olarak şunları söyledi: “Olayı tasarlayarak gerçekleşirmiş olmam söz konusu değildir. Kendi kafama ateş etmem de olayı başka bir mecraya çekmeye yönelim değildir. Olaydan dolayı çok pişmanım. Keşke olmasaydı. Eşimin yerine ben ölseydim.”

İNDİRİMSİZ

Mahkeme Heyeti, sanığı eşini kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet cezada hiç bir indirim uygulamadı. Kayınvalidesi Sabiha Bayram’ı da öldürmeye teşebbüs suçundan 12 yıl hapse mahkum edilen Tanju Mutlugüneş’eruhsatsız silah bulundurmak suçundan ise 1 yıl hapis ve 600 TL ceza verildi.

(Hürriyet)