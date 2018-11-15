Avizeden çıkan yangında baba ve 2 kızı son anda kurtuldu

Olay gece saatlerinde İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Şelale Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece ismi öğrenilemeyen baba ve 2 kızı uyudukları esnada, odadaki avizenin yere düşmesi sonucu yangın çıktı. Duman kokusuna uyanan baba, evde yangın çıktığını görünce durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdikten sonra yangın tüpünü alarak alevlere müdahale etti. Alevlerin hızla büyüdüğünü gören baba, uyuyan 2 kızını da alevlerin arasından alarak dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen baba ve 2 kızı olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Avizenin düşmesi sonucu çıktığı iddia edilen yangında evde büyük çapta hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.