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Avladığı balığı yedi, yoğun bakıma alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizden avladığı balon balığını yiyen kişi zehirlenince yoğun bakım servisine kaldırıldı.

  • DHA
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Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Ali Yüzen, denizden avladığı balon balığını evine götürerek yedi. Gece saatlerinde fenalaşan Yüzen'in yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yüzen’i ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
 
Yediği balıktan zehirlendiği tespit edilen ve kalbi durduktan sonra doktorlar tarafından tekrar çalıştırılan Yüzen, yoğun bakım servisine alındı.
 
Yüzen’in hayati tehlikesi devam ettiği belirtildi. 
 

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