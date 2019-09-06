27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7048
  • 6,2935
  • 276.777
  • 99533.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Avlu yeni sezon ne zaman başlıyor? Avlu yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Mayıs ayında sezon finali yapan Avlu dizisinin yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Avlu dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Tüm dizi takipçileri Avlu yeni sezon ne zaman başlıyor? Avlu yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Ceren Boray, Nursel Köse ve Ertan Saban’ın yer aldığı Avlu yeni bölümleri ile nefes kesmeye devam edecek. Avlu yeni sezon hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avlu yeni sezon ne zaman başlıyor? Avlu yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? gibi soruların yanıtları tüm Avlu takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Mayıs ayında sezon finali yapan Avlu dizisi için heyecanlı bekleyiş sona erecek. Oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Ceren Boray, Nursel Köse ve Ertan Saban gibi isimlerin yer aldığı Avlu 3. sezonu ile yeniden ekranlarda olacak ve izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Avlu yeni sezon hakkında tüm detaylar sizlerle...
 
AVLU YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? 
Avlu yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Avlu dizisinin ne zaman başlayacağı ile ilgili resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir. 
 

 
AVLI SEZON FİNALİ ÖZETİ
Kudret, Avlu’da artık iktidarın değiştiğinden bahsederek, iktidar kim diye sorar. Adamları hep bir ağızdan “Kudret Öztürk” diye bağırır. Adamlarını peşine takar ve Deniz’in olduğu koğuşa doğru harekete geçer. Bu sırada çıldırmış halde olan Zerrin’i zorla raptederler. Savcı Zerrin’in akli melekelerinin yerinde olmadığına hükmederek derhal bir hastaneye sevki gerekir diye konuşur. Azra sonunda gerçeği anladığını söyleyerek savcıya alaycı sözlerle sitem eder. Savcı istediklerini aldığını belirterek herkesi salıvermelerini ister.
 
KUDRET SİLAHINI ATEŞLİYOR
Deniz savcı ve diğerlerinin ellerindeki kelepçeyi çözmelerini ister. Artık zafer kazanılmıştır. Herkes alkışlarla zaferi kutlar. Kudret belindeki silahı çeker. Aynı anda Zerrin’in odasında kilitli kalan Pelin kameralardan Kudret’i ve adamlarını görür. Çaresizlik içerisinde “kimse yok mu“ diye feryat eder. Azra ve Deniz zaferlerinin tadını doyasıya çıkarırken, Kudret Deniz’lerin tarafına ulaşmıştır. Hüseyin ve Derya Zerrin’in kollarından tutarak dışarı çıkarırken Kudret silahını Zerrin’e doğrultur. Herkes şoke olur. Kudret gülerek silahını ateşler. Zerrin vurulur. Ortalık karışır.
 

 
Zerrin’in vurulmasınının ardından Deniz, Azra ve diğerleri Kudret’in olduğu bölüme giderek ona meydan okurlar. Kudret için artık son yaklaşmaktadır. Kudret ile birbirlerine girerler. Deniz kavga sırasında Kudret’i fena benzetir. Kolunu ve bacağını kırarak onu hareket edemez bir duruma sokar. Kudret Deniz’in elinden kurtulmak ister ancak yapacağı bir şey yoktur Deniz Kudret’in boğazını sıkarak “Bu yüze iyi bak. Çünkü bu yüz bu dünyada göreceğin son yüz” diyerek onu üst kat korkuluklarından aşağıya atar.

Camiye giren şahıs abdest alıp, namaz kıldı çıkışta laptop çaldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camisi'ni açtı

Başkan Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camisi'ni açtı

Savaşta düşmana korku salan 'Tülütabaklar'

Savaşta düşmana korku salan 'Tülütabaklar'

Barcelona'da Messi depremi!

Barcelona'da Messi depremi!

FLO kutu advertorial

FLO kutu advertorial

Türkiye ve Azerbaycan'dan gövde gösterisi

Türkiye ve Azerbaycan'dan gövde gösterisi

Bakan Selçuk, yeni okul zili ve şarkısını tanıttı

Bakan Selçuk, yeni okul zili ve şarkısını tanıttı

ABD'den Türkiye'ye '100 milyar dolarlık' ziyaret

ABD'den Türkiye'ye '100 milyar dolarlık' ziyaret

Savaşların kaderini değiştiren taktikler! Çok şaşıracaksınız

Savaşların kaderini değiştiren taktikler! Çok şaşıracaksınız
 

POPÜLER HABERLER

Cinayeti söylediği rap şarkısında itiraf etti

Cinayeti söylediği rap şarkısında itiraf etti

Bahamalar'da ölü sayısı artıyor...

Bahamalar'da ölü sayısı artıyor...

İlk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

İlk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

İşte dünyada nükleer silahlara sahip ülkeler

İşte dünyada nükleer silahlara sahip ülkeler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA