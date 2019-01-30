Avrasya Tüneli bir süre trafiğe kapatılacak
Avrasya Tüneli, bakım ve onarım çalışmaları için geçici olarak trafiğe kapatılacak.
- AA
Avrasya Tüneli, bakım ve onarım çalışmaları için geçici olarak trafiğe kapatılacak.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarını deniz altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalacak.
Çift yönlü trafiğe kapatılacak tünelde çalışmalar, 00.00-05.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından tünelin tekrar ulaşıma açılacağı bildirildi.
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