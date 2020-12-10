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Yaşam

Avrasya Tüneli'nde acil durum tatbikatı

Megakent İstanbul'un iki yakasını denizin altından birleştiren Avrasya Tüneli'nde gece yarısı acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

IHA10 Aralık 2020 Perşembe 00:58 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 00:58
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Megakent İstanbul’un iki yakasını denizin altından birleştiren Avrasya Tüneli’nde gece yarısı acil durum tatbikatı gerçekleştirildi. ’Araç yangını’ ihbarına itfaiye ekipleri kısa sürede ulaşırken polis ekipleri tünelin iki yönünü girişlere kapattı.

İtfaiye ekipleri kısa sürede ihbar noktasına ulaştı

Saat 00.00’da Avrasya tüneli içerisinde ’Araç yangını’ ihbarını değerlendiren Yenikapı ve Üsküdar İtfaiyesi her iki yönü de kontrol etmek amacıyla yerleşkelerinden çıkış yaparak tünele yöneldi. Bu sırada tünelin hem Avrupa hem de Asya yakasındaki girişleri polis ekiplerince kapatıldı, sağlık ekiplerinin de sevk edildiği acil durum tatbikatı tüm ekiplerin koordineli çalışmasıyla başarılı bir şekilde tamamlandı. Kısa sürede ihbar noktasına ulaşan itfaiye, sağlık, polis ve tünel işletme ekibi olası acil durumlara her an hazır olduğunun altını çizdi.

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