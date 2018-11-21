Avrasya Tüneli'nde kaza: Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş trafiğe kapalı
Kaza nedeniyle Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönü trafiğe kapatıldı.
- AA
Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarını deniz altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde, trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle tünelin Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönü trafiğe kapatılırken D-100 kara yolunda da uzun araç kuyrukları oluştu.
Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.