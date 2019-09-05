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Avukata 'yarış atı dolandırıcılığı' suçlaması

İstanbul’da Berrin Gedik (88), avukat S.B.G.’ye dava açtı.

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Dilekçesinde B.K. adlı bir tanıdığının 2 ay önce kendisini söz konusu avukatla tanıştırdığını belirten Gedik, “S.B.G.’nin at eğitiminden ve ahır işi yönetiminden iyi anladığını söyledi. 8 atımı eğitebileceğine ikna oldum. Daha sonra atlardan anlamadığını ve kandırıldığımı öğrendim” dedi.
 

HİLEYLE KAZANCA ORTAK OLDU

 
Türk ve Fransız vatandaşı olan ancak iyi Türkçe bilmeyen Gedik, S.B.G.’nin hileyle sözleşme imzalatarak yarışlarda koşan 8 atının yüzde 20’lik mülkiyetini üzerine geçirdiğini iddia etti. Gedik, dava sonuçlanıncaya kadar atların satışının önlenmesi için tedbir kararı talep etti.
 
(Akşam)

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