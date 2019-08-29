Avustralyala'da bir turist, gelen sesleri kontrol kontrol etmek için penceresinden yukarı baktığında, hayrete düşüren manzarayla karşılaştı.

Çatıdan sarkan bir 'halı pitonu' kuş avıyla karşı karşıya gelen turist, korku ve heyecana kapıldı.

Ardından anı yakalamaya karar vererek fotoğraf çeken turistin, ''Bu sabah çatıda sesler duydum'' başlığıyla paylaştığı görsel, sosyal paylaşım platformlarında kullanıcıların yoğun ilgisini çekti.

Reddit'te paylaşılan fotoğrafa, ''Avustralya olduğunu belirtmene gerek yok. Çatıda asılı kuş avlayan pitonları başka nerede görebilirsin? Neyse ki halı pitonları zehirli değil. İnsanların korkacağı bir şey yok.'' gibi yorumlar geldi.

Yerleşim alanlarında sık sık görülen halı pitonları, son olarak Ocak 2019'da tuvalete giden bir kadını ısırarak gündem olmuştu.

Halı pitonları iki 2 ila dört metre uzunluğa, 15 kg ağırlığa ulaşabilen bir piton çeşididir. Diğer pitonlardan ayırt edici özelliği olarak 'halı desenine' benzer bir deseni vardı.