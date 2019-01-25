15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2702
  • 5,9699
  • 217.571
  • 102.037
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Avustralya'da klozete oturan kadını yılan ısırdı

Avustralya'nın Brisbane kentindeki bir evin tuvaletine giren halı pitonunun klozete oturan kadını ısırdığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Brisbane'de yayın yapan Courier Mail gazetesinde yer alan habere göre, 59 yaşındaki Helen Richards bir akrabasının evinde tuvaleti kullanmak istedi. Kadın, klozete önceden giren yılan tarafından ısırıldı.

Salı gecesi yaşandığı belirtilen olayda Richards'ın 1,5 metre uzunluğunda olduğu belirtilen yılanının saldırısından küçük yaralarla kurtulduğu bildirildi.

Klozete oturduktan sonra "keskin bir dokunuş" hissettiğini ifade eden talihsiz kadın "Aşağıda olan pantolonumla yerimden fırladım ve geriye baktım. Uzun boyunlu, kaplumbağaya benzer bir şey klozetin içine geri çekiliyordu." ifadelerin kullandı.

Klozeti kapattıktan sonra yılan yakalayıcısı Jasmine Zeleny'i aradığını dile getiren Richards, vücudundaki ısırık yaralarının antiseptikle tedavi edildiğini sözlerine ekledi.

Bölgede sık rastlanıyor

Klozetteki yılanı çıkartan Jasmine Zeleny, susuz kalan yılanların klozetlere girmesinin bölgede yoğun şekilde yaşandığını hatırlatarak klozetlerin oturulmadan önce kontrol edilmesini istedi.

Klozetlerde yılan gördükten sonra sifonun çekilmemesi gerektiğinin altını çizen Zeleny, "Kesinlikle sifonu çekmeye kalkışmayın. Çünkü yılan borulardan tekrar geri gelebilir. Müdahale etmeyip kendi haline bırakın ve sonra bir yılan yakalayıcısı gelip yılanı alabilir." dedi.

Avustralya'nın doğu kıyıları boyunca yaygın olarak görülen halı pitonu türü yılanların zehirsiz olduğu biliniyor ancak insanları ısırması durumunda tetanoz tedavisine ihtiyaç duyuluyor.

Yalvaç Ural: Amacımız yabancılaşmaya ´dur´ demek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Almanya ve Fransa bizimle dalga geçiyor'

'Almanya ve Fransa bizimle dalga geçiyor'

Kart borcu için alınan kredide vade uzatıldı

Kart borcu için alınan kredide vade uzatıldı

Otomobil devleri fabrikalarını kapatıyor

Otomobil devleri fabrikalarını kapatıyor

24TV 12 yaşında

24TV 12 yaşında

Taksim kışkırtmasının arkasında PKK-FETÖ ittifakı

Taksim kışkırtmasının arkasında PKK-FETÖ ittifakı

Başkan Erdoğan'dan Fazıl Say açıklaması

Başkan Erdoğan'dan Fazıl Say açıklaması

Sevgilisinin annesini öldürdü: Savunması 'pes' dedirtti

Sevgilisinin annesini öldürdü: Savunması 'pes' dedirtti

Pentagon'dan kritik açıklama: Ek asker gönderiyoruz

Pentagon'dan kritik açıklama: Ek asker gönderiyoruz
 

POPÜLER HABERLER

El-Bab’da patlama: 7 yaralı

El-Bab’da patlama: 7 yaralı

Elon Musk'ın Mars hayali rüzgara kapıldı

Elon Musk'ın Mars hayali rüzgara kapıldı

Boeing'in 'uçan arabası' testi geçti

Boeing'in 'uçan arabası' testi geçti

Afyon lokumu 50 ülkeye ihraç ediliyor

Afyon lokumu 50 ülkeye ihraç ediliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA