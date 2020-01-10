10.01.2020 12:03 - Güncelleme: 10.01.2020 12:03





Yılın ilk tutulması bu akşam gerçekleşecek. Büyük bir heyecanla beklenen ay tutulması hakkında araştırmalar hız kazandı. Ay tutulması bugün saat kaçta olacak? Ay tutulması canlı izlenebilecek mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. TürkMedya Dijital Haber Merkezi’nden Gökhan Ertaş’ın haberine göre tamamı ülkemizden gözlenebilecek olan yarı gölgeli Ay tutulması, 10 Ocak 2020 akşamı Türkiye Saati ile 20:07 – 00.12 saatleri arasında gerçekleşecek. 2020 ay tutulması hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

AY TUTULMASI BUGÜN SAAT KAÇTA OLACAK?

Tamamı ülkemizden gözlenebilecek olan yarı gölgeli Ay tutulması, 10 Ocak 2020 akşamı Türkiye Saati ile 20:07 – 00.12 saatleri arasında gerçekleşecek ve Ay’ın yaklaşık yüzde 80’lik bölümü Dünya’nın yarı gölge (Penumbra) konisinin içerisinde kalacak.

AY TUTULMASI CANLI İZLENEBİLECEK Mİ?

Hava muhalefeti olmayan bölgelerde Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek olan parçalı Ay tutulması, doğu yönünde, Türkiye saati ile 20:07:53'te yarı-gölge konisine girmesi ile başlayacak. Saat 22:10'da maksimum tutulma anı gerçekleşecek. Gece saatler 00:14'ü gösterdiğinde ise kısmi tutulma bitmiş olacak.

YARI GÖLGELİ AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, Dünya’nın yarı gölge konisinden geçer. Dünya'nın ana gölgesi Ay'ı kapsamaz. Çok rahat gözlenemediği için genelde akademik düzeyde incelenir.

AY TUTULMASI NEDİR?

Tutulma esnasında tam olarak kaybolmayan Ay, koyu kızıl bir renge bürünecek. Bu durum, tutulma olayı esnasında Dünya’dan yansıyan Güneş ışınlarının Ay’ın üzerine düşmeye devam etmesi ile açıklanıyor. Güneş'in kızıl – turuncu renkli ışınları için Dünya’nın atmosferinin oldukça şeffaf olması, bu ışınların tutulma esnasında Ay’ın yüzeyine çok etkili bir biçimde yansımasına sebep oluyor. Bu sebeple gökyüzü olayı esnasında Ay, kızıl renge bürünüyor.