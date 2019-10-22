Ayasofya 12 yılda 31 milyon kişiyi ağırladı

Turizmin yeniden canlanmasıyla ağırladığı ziyaretçi sayısı yeniden artışa geçen ve yılın ilk yarısında 1.8 milyon kişiyi ağırlayan Ayasofya’yı bu yıl ziyaret edenlerin sayısının 3 milyonu geçmesi bekleniyor. Bu yılın 8 ayında 9 milyon 982 milyon ziyaretçi ağırlayan İstanbul’da sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen yapılarından biri olan Ayasofya’ya, her ülkeden ziyaretçi büyük ilgi gösterirken, son günlerdeki yoğunluk dikkat çekiyor. 2014 yılında 3.5 milyon kişinin ziyaret etmesiyle tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kıran Ayasofya’yı, 2019’un ilk yarısında 1 milyon 810 bin kişi ziyaret etti.