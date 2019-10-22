22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8615
  • 6,5379
  • 279.872
  • 97324
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Ayasofya 12 yılda 31 milyon kişiyi ağırladı

Dünyanın en önemli kültür ve tarih miraslarından Ayasofya, 12 yılda 31 milyon ziyaretçiyi ağırlamasıyla birçok ülkenin nüfusunu geride bıraktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Turizmin yeniden canlanmasıyla ağırladığı ziyaretçi sayısı yeniden artışa geçen ve yılın ilk yarısında 1.8 milyon kişiyi ağırlayan Ayasofya’yı bu yıl ziyaret edenlerin sayısının 3 milyonu geçmesi bekleniyor. Bu yılın 8 ayında 9 milyon 982 milyon ziyaretçi ağırlayan İstanbul’da sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen yapılarından biri olan Ayasofya’ya, her ülkeden ziyaretçi büyük ilgi gösterirken, son günlerdeki yoğunluk dikkat çekiyor. 2014 yılında 3.5 milyon kişinin ziyaret etmesiyle tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kıran Ayasofya’yı, 2019’un ilk yarısında 1 milyon 810 bin kişi ziyaret etti.

Tünelde tepki çeken halay! Trafiği felç ettiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

EGM duyurdu! 2021 de ev sahibi Türkiye olacak

EGM duyurdu! 2021 de ev sahibi Türkiye olacak

Meteoroloji uyardı: Şiddetli olacak! Yarına dikkat

Meteoroloji uyardı: Şiddetli olacak! Yarına dikkat

İtalyan gazetesine konuştu: Kabul edilemez

İtalyan gazetesine konuştu: Kabul edilemez

Bakan Soylu'dan 'kaçak göçmen' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'kaçak göçmen' açıklaması

İspanya eski diktatör Franco'nun kalıntılarını yok etmeye başladı

İspanya eski diktatör Franco'nun kalıntılarını yok etmeye başladı

İhanet sarayı sarstı! Kral Maha, eşinin rütbesini geri aldı

İhanet sarayı sarstı! Kral Maha, eşinin rütbesini geri aldı

Johnson & Johnson, 8 milyar dolar tazminata mahkum edildi

Johnson & Johnson, 8 milyar dolar tazminata mahkum edildi

Dünya bu akımı konuşuyor! Selfie çekmek için akın ettiler

Dünya bu akımı konuşuyor! Selfie çekmek için akın ettiler
 

POPÜLER HABERLER

Suriye´de ABD´ye büyük tepki: Halk zırhlıları böyle taşladı

Suriye´de ABD´ye büyük tepki: Halk zırhlıları böyle taşladı

Satın aldığı evin garajından çıkan şeye inanamadı!

Satın aldığı evin garajından çıkan şeye inanamadı!

Buraya kadınların girmesi yasak! Dünyada tek...

Buraya kadınların girmesi yasak! Dünyada tek...

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA