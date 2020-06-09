Aybüke Yalçın öğretmen ölüm yıl dönümünde unutulmadı! Öğretmen Aybüke Yalçın nasıl öldü?

09 Haziran 2020 Salı 11:43 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 11:43

Batman'ın Kozluk ilçesinde 3 yıl önce müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın nasıl öldüğü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aybüke öğretmenin ailesi kızlarının isminin yaşatılmasının gururunu yaşıyor. Daha 22 yaşındayken öldürülen öğretmen Aybüke Yalçın'ın nasıl öldürüldüğü haberimizde yer alıyor. Aybüke öğretmen kimdir? Öğretmen Aybüke Yalçın nasıl öldü? İşte Aybüke Yalçın ile ilgili merak edilenler...

ÖĞRETMEN AYBÜKE YALÇIN NASIL ÖLDÜ?

İlk görev yeri Kozluk'ta henüz 7 aylık öğretmenken, karne dağıtımı sonrası evine dönüş yolunda teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 22 yaşındaki Yalçın'ın ölümünün üzerinden üç yıl geçti.

Öğretmen Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017'de ilk görev yeri Kozluk'ta tarihinde karne dağıttıktan sonra evine doğru yola çıktığı sırada dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sırasında ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu. PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Aybüke öğretmen, vefat ettiğinde henüz 22 yaşındaydı.

Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AYBÜKE ÖĞRETMENİN İSMİ YAŞATILIYOR

Öğretmen Aybüke Yalçın'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi Zehra ve babası Sadık Yalçın, kızlarını kalplerinde yaşatıyor.

Baba Sadık Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aybüke'siz bir yılı daha geride bıraktıklarını, her anne ve baba için evlatlarının yokluğunun çok acı olduğunu söyledi.

Ülkede yaklaşık 40 yıldır terör saldırılarından birçok ailenin etkilendiğini belirten Yalçın, "Çok canlara kıyıldı. Bunlardan biri de Aybüke öğretmendi. Aybüke öğretmen; ülkesini, milletini seven, saygılı, aynı zamanda idealist bir öğretmendi." diye konuştu.

Kızının, akrabaları arasında çok öğretmen olduğu için bu mesleğe özendiğini anlatan Yalçın, şöyle konuştu:

"Öğretmen yengesini örnek aldı, onun gibi öğretmen olmak istedi. Allah uğraşlarını boşa çıkarmadı, o hevesle, o heyecanla Batman'ın Kozluk ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesine tayini çıktı. 'Bayrağın dalgalandığı her yer benim vatanımdır.' deyip bu hizmete koştu. 'Kızım istersen gitmeyebilirsin, bir sonraki atama dönemini bekle.' dediğimde 'Babacığım, bayrağın dalgalandığı her yer vatanımdır diyen sensin, bize öğreten sensin, oradaki öğrencilerin, çocukların eğitimciye ihtiyacı yok mu?' diye sordu bana. Ben de 'O zaman hayırlı, uğurlu olsun hep beraber gidiyoruz.' dedim. Oraya gittik ve güzel karşılandık. Çok ilgilendiler."

Yalçın, kızının okulda sadece müzik dersi vermediğini, arta kalan zamanlarında öğrencilere diğer derslerinde de yardımcı olduğunu kaydetti.

Kızının adının ülke genelinde çeşitli yerlere verilmesinden ve bazı ailelerin yeni doğan kızlarına Aybüke ismini koymasından gurur duyduklarını dile getiren Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aybüke isminin verilmesi bizi mutlu ediyor. Aybüke ismi bizim geleneğimizde, kültürümüzde olan bir isim. 1993 yılında Azerbaycan'da olan bir Ermeni saldırısında şehit edilen bir Azeri ailenin küçük kızının Aybüke ismi bizi etkilemişti. O zaman 'Bir kızımız olursa adını Aybüke koyarız.' demiştik. Bu nedenle koyduk. Bizim çocuğumuzun adının simgesel olarak ortaya bu şekilde çıkması belki Allah'ın hikmetidir, bir şey söyleyemiyorum. Cumhurbaşkanımız kendi torununa ismini verdi. Ülkemizin birçok yerinde aileler çocuklarının adını Aybüke koydu. Aybüke isminin bu şekilde sahiplenilmesinden insan gurur duyuyor."