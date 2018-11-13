Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Ayça’nın dileği gerçek oldu

Sağlık Bakanlığı’nın SMA Tip2 ve Tip3 hastaları için ilaç müjdesine en çok sevinenlerden biri Ayça Şahin oldu. Kardeşiyle birlikte bu hastalıkla mücadele eden Ayça “Hayallerim gerçek oldu ama umarım süreç hızlı ilerler, ilaç gecikmez” dedi.

  • SİNEM KARAHAN
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bir çeşit kas ve sinir sistemi bozukluğu olan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığının  tek tedavi yöntemi ve Tip1 için SGK kapsamında olan ‘Spinraza’ isimli ilacın SMA Tip2 ve Tip3 hastalarına temin edilmesi için süreç başlatıldı. Türkiye’de yaklaşık 600 SMA hastası bulunuyor. Koç Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Ayça Şahin de bunlardan biri. Kendisinden daha ağır durumdaki kardeşini gelecekte tedavi edebilmek için genetik okuyan Ayça Şahin umutla bekledikleri ilacın onay almasının mutluluğunu yaşıyor. 

KASLARIMIZ ERİYOR 

Rehabilitasyon merkezlerinde fizik tedavi görürken bir sürü hastalığın içinde büyüdüğünü ifade eden Ayça Şahin, şunları söyledi: “Özellikle hasta bir kardeşiniz olunca çok daha zor. Burak Can benim her şeyim, şu an 15 yaşında, 6 yıl öncesine kadar yürüyebiliyordu, şimdi tekerlekli sandalye kullanıyor. Koltuğa oturup kalkmak, basamakları çıkmak gibi sıradan işler bile benim için oldukça zor. Basit bir enfeksiyon SMA hastasını ölüme kadar götürebilir. Sonunda ilaç SGK kapsamına alındı, geriye ilacın elimize ulaşması kaldı. Umarım süreç hızlı ilerler ve sağlığımıza biran önce kavuşuruz. Bu ilacın gelmesi için çok büyük bir adım bu. Sürecin başlaması kadar hızlı ilerlemesi de çok önemli. Heyecanla tedavinin başlayacağı günü bekliyoruz.” Spinraza, hastalığın ilerlemesini durdurmakla birlikte, bazı yetilerin geri kazanımını sağlıyor. Türkiye’de 5 Temmuz 2017’den bu yana SMA Tip1’e sağlanan ilacın  SMA Tip2 ve Tip3 hastaları içinde SGK ödemesi kapsamına alınması için adım atıldı.

‘En güzel doğum günü hediyem’

Uzun zamandır iki çocuğu ve ilaç bekleyen diğer hastalar için mücadele eden anne Arzu Şahin ise haberin kendisine doğum gününde ulaştığını ve bugüne kadar aldığı en güzel hediye olduğunu belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a kadar ulaşıp durumu anlattığını ifade eden Şahin, ilaca ulaşabilecekleri müjdesi karşısında duygularını ifade etmekte zorlandığını söyleyerek, “Süreç başladı haberini Sağlık Bakanı’ndan duymak çok mühim. İlacı elimize alış sürecinin çok hızlı olmasını umut ediyorum” diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ömer Seyfettin: Toplu yapıtlarına doğru

Ömer Seyfettin: Toplu yapıtlarına doğru

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

A101 15 Kasım 22 Kasım aktüel ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi

A101 15 Kasım 22 Kasım aktüel ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi

2019'da KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu? İşte KYK burs ücreti zamları

2019'da KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu? İşte KYK burs ücreti zamları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA