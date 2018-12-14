Aydın'da 2540 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri alınan ihbar üzerine Nazilli’den Aydın istikametine hareket halinde olan ve içerisinde kaçak akaryakıt olduğu öğrenilen bir kamyoneti durdurdu. Polis ekipleri tarafından kapalı kasa kamyonette yapılan aramada 2 adet bin litrelik dolu plastik tank, 3 adet 180 litrelik dolu varil, bir adet 180 kilogramlık boş varil, 10 metre sarı hortum ve bir adet pompa ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler E.B ve O.Ç polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.