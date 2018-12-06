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Aydın’da 1174 litre kaçak içki ele geçirildi

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde Jandarmanın yaptığı operasyonla 1174 litre kaçak içki ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından yeni yıl öncesi kaçak içki üretimi ile ilgili yapılan çalışmalarda Kuyucak Musakolu Mahallesi’nde O. K. isimli şüphelinin kiraladığı bir depoda şarap ürettiği ve sattığı tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararı ile söz konusu depoya operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda depoda 1174 litre kaçak içki ele geçirildi. Adli makamların talimatı ile şüpheli O.K. gözaltına alınarak ve hakkında 607 sayılı kanuna göre işlem başlatıldı.

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