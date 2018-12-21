Aydın'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kuştur mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Afganistan uyruklu 13 kişi ile geçişi organize ettikleri öne sürülen M.D (39) ve H.A'yı (48) yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İşlemleri tamamlanan 13 yabancı uyruklu ise Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.