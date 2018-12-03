Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Aydın’da 149 şişe kaçak içki ele geçirildi

İstanbul’dan Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan bir kişiye kargo firması aracılığıyla gönderilen kolinden 149 şile kaçak içki ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre; İle Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak içki satışının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda kargo firması ile İstanbul’dan Aydın’ın Efeler ilçesinde ikamet eden M.K. adına gönderilen kargo içerisinde kaçak içki olduğu yönünde bilgi alındı. Yapılan çalışmalarda söz konusu kargo aracı durduruldu, M.K. isimli şahıs adına gelen kargo içerisinde 112 adet bandrolsüz votka ve 37 adet sahte bandrollü viski olmak üzere toplam 149 adet 75 litre kaçak içki ele geçirildi. M.K. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı Kanuna muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Demirkazık´taki anlar böyle görüntülendi

Demirkazık´taki anlar böyle görüntülendi

Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi Korkut ATOM ile hedefleri tam isabetle vurdu

Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi Korkut ATOM ile hedefleri tam isabetle vurdu

Soyuz MS-11 uzaya fırlatıldı

Soyuz MS-11 uzaya fırlatıldı

3600 ek gösterge son dakika haberleri memur, polis, öğretmen emekli maaşı ne kadar oldu

3600 ek gösterge son dakika haberleri memur, polis, öğretmen emekli maaşı ne kadar oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA