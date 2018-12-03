Aydın’da 149 şişe kaçak içki ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre; İle Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak içki satışının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda kargo firması ile İstanbul’dan Aydın’ın Efeler ilçesinde ikamet eden M.K. adına gönderilen kargo içerisinde kaçak içki olduğu yönünde bilgi alındı. Yapılan çalışmalarda söz konusu kargo aracı durduruldu, M.K. isimli şahıs adına gelen kargo içerisinde 112 adet bandrolsüz votka ve 37 adet sahte bandrollü viski olmak üzere toplam 149 adet 75 litre kaçak içki ele geçirildi. M.K. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı Kanuna muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.