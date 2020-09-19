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Yaşam

Aydın'da 4 hırsız tutuklandı

Aydın'da evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

AA19 Eylül 2020 Cumartesi 20:06 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 20:06
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Aydın'ın Efeler ilçesinde iki evden yaklaşık 110 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 12 Eylül'de ilçedeki 2 eve kapıları kırılarak girilip hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Evlerin çevresindekilerle birlikte 36 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti.

Zanlıların hırsızlık olayından 6 gün sonra yeniden Aydın'a geldiğini belirleyen ekipler, söz konusu evlerden yaklaşık 110 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 3'ü kadın 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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