Aydın'da 4 hırsız tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki evden yaklaşık 110 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 12 Eylül'de ilçedeki 2 eve kapıları kırılarak girilip hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Evlerin çevresindekilerle birlikte 36 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti.
Zanlıların hırsızlık olayından 6 gün sonra yeniden Aydın'a geldiğini belirleyen ekipler, söz konusu evlerden yaklaşık 110 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 3'ü kadın 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.