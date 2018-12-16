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Aydın'da 46 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 46 düzensiz göçmen yakalandı.

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Güzelçamlı açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

Durdurulan lastik bottaki 8'i çocuk 46 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alındı.

Karaya getirilen 22'si Orta Afrika, 14'ü Kongo, 7'si Komor, 2'si Somali ve 1'i Mali uyruklu olduğu belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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