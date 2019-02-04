Aydın'da 49 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında denize açılan lastik bota müdahale etti.

Kontrolde, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 31'i Suriye, 18'i Irak uyruklu 49 kişi yakalandı.

Karaya çıkartılan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.