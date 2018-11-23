Aydın'da 62 düzensiz göçmen yakalandı

Davutlar açıklarında sahil güvenlik helikopteri tarafından bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, lastik botu durdurdu.

Aralarında 25 çocuğun bulunduğu Afganistan uyruklu 62 düzensiz göçmen, sahil güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkartıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.