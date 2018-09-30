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Aydın'da 70 yaşındaki şahıs önce karısını vurdu sonra intihar etti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde cinnet geçiren 70 yaşındaki şahıs önce karısını vurdu, ardından aynı silahla intihar etti.

  • İHA
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Olay saat 21.30 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. sokakta oturan 70 yaşındaki emekli inşaatçı Mehmet Emin Kızıltaş, eşi Cemile Kızıltaş ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Olayda kendini kaybeden Mehmet Emin Kızıltaş, ruhsatsız tabancası ile karısına ateş ederek öldürdü. Yaşlı şahıs karısını vurduktan sonra bu defa aynı silahla kendisine ateş etti.
 
Evden gelen silah sesleri üzerine durumu polise bildiren mahalle sakinlerinin ihbarı ile eve gelen ekipler, Kızıltaş çiftinin cesetleri ile karşılaştı.
 
Bölgede gerginlik başlaması üzerine polis ekipleri sokakta güvenlik tedbiri aldı. Olayın meydana geldiği evde olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

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