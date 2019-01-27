İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2692
  • 6,0192
  • 220.129
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Aydın'da bir kuyumcudan 10 milyon lira değerinde altın ve para çalan şüpheliler İzmir'de yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kuyumcuyu soydukları tespit edilen 3 kardeş İzmir'de yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ortaklar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde Mustafa Taşkın'a (36) ait kuyumcudaki soyguna ilişkin çalışma yürüten Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin İzmir'de olduğunu tespit etti.

Ekipler, aynı aileden olduğu belirlenen şüphelilerin bulunduğu adrese düzenlediği operasyonda A.Ç. B.Ç. ve S.Ç'yi yakaladı.

Adreste yapılan aramada kuyumcuda çalınan altın ve paralar ile bir ruhsat tabanca ve maske ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kardeş, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Aydın'ın Germencik ilçesinde iş yeri soyulan Mustafa Taşkın, çalınan altın ve paralarla 10 milyon lira değerinde mal varlığının kayıp olduğunu belirtmişti.

Kuyumcuyu 15 Ocak'ta soyan şüpheliler, iş yerinin elektrik kablolarını kestikten sonra güvenlik kamerası kayıtlarını da alıp gitmişlerdi. Şüpheliler, bir başka iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.

Karlofça Antlaşması - Tarihte bugün 26 Ocak 1699

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye saniyede 58 lira gelir elde etti

Türkiye saniyede 58 lira gelir elde etti

Sudan Devlet Başkanı Beşir'den kritik ziyaret

Sudan Devlet Başkanı Beşir'den kritik ziyaret

Bakan Soylu: Tek başımıza bütün AB'yi geçtik

Bakan Soylu: Tek başımıza bütün AB'yi geçtik

Bakan Soylu'nun ekibi ağır kaza yaptı

Bakan Soylu'nun ekibi ağır kaza yaptı

'Dünyayı sarsacak değişimlere imza attık'

'Dünyayı sarsacak değişimlere imza attık'

Milyonları ilgilendiren okul saati uygulaması değişebilir

Milyonları ilgilendiren okul saati uygulaması değişebilir

WhatsApp’ın en önemli özelliği rafa kalkabilir

WhatsApp’ın en önemli özelliği rafa kalkabilir

'BAE'de düzenlenen toplantıdan 'Suriye açılımı' çıktı'

'BAE'de düzenlenen toplantıdan 'Suriye açılımı' çıktı'
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, Gaziantep´ten sinyali verdi

Başkan Erdoğan, Gaziantep´ten sinyali verdi

Antalya'da hortum felaketi

Antalya'da hortum felaketi

Dünyanın en uzun isimli şehri: 163 harften oluşuyor

Dünyanın en uzun isimli şehri: 163 harften oluşuyor

Çölde Av Resim Müzesi'ne taşınıyor

Çölde Av Resim Müzesi'ne taşınıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA