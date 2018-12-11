Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Aydın'da evde 23 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde evde 23 düzensiz göçmen yakalandı. Altınköy Mahallesi'ndeki evde düzensiz göçmenler olduğu ihbarı alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Operasyonda evdeki 19'u Filistin, 3'ü Yemen ve 1'i Suriye uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin jandarmadaki ifadesinde, tanımadıkları kişilerce çalıştırılmak üzere Didim'e getirildiklerini söyledikleri öğrenildi. Para cezası uygulanan düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
AK Parti Grup Başkanvekili Muş´un ´Akşener´ sorusu, İP´li vekili çılgına çevirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Muş´un ´Akşener´ sorusu, İP´li vekili çılgına çevirdi

Emeklilerin Ocak'ta alacakları maaşlarla birlikte ek ödemeleri de artacak

Emeklilerin Ocak'ta alacakları maaşlarla birlikte ek ödemeleri de artacak

Bedelli askerlerin eğitimleri görüntülendi

Bedelli askerlerin eğitimleri görüntülendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA