Aydın’da görev yapan Uzman Çavuş ve 3 akrabası kazada hayatını kaybetti

Kaza, saat 20.30 sıralarında Konya-Adana karayolunun 75. kilometresi Karapınar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Adana istikametine seyir halinde olan Aydın’da uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen Murtaza K. (39) idaresindeki 38 YV 979 plakalı otomobil buzlanma ve don sebebiyle aynı istikamette seyir halinde olan O.T. yönetimindeki 33 DES 53 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Murtaza K. ile araçta bulunan eşi Naile (36), oğlu Mert (8) ile babası Mehmet Emin K. (67) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücünün oğlu Emin Can K. (14) ve Naile K’nin kız kardeşi Elif D. (21) yaralandı. Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılırken, Emin Can K. hayati tehlike kaydıyla Konya’ya sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise olay yerindeki incelemenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.