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Aydın'da inşaat kazısında insan kemikleri bulundu

Aydın'da bir inşaatın çevre düzenlemesi için yapılan kazıda insan kemikleri bulundu.

  • AA
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Girne Mahallesi 2107 Sokak'taki inşaatta çevre düzenlemesi yapan işçiler, kazı esnasında kemik ve kafatası gördü.

İşçilerin haber vermesi üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kazının olduğu alanda çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri, kafatasının ve kemiklerin bir insana ait olduğunu tespit etti.

Ekipler, kemiklerin bulunduğu bölgedeki ev sahiplerinin ifadesine başvurdu.

Kemiklerin, yapılan incelemenin ardından kriminal polis laboratuvarına gönderileceği öğrenildi.

İşçilerden Aşkın Kalbitaş, kazı sırasında kafatasını ve kemikleri görünce tedirgin olduğunu, hemen polise haber verdiğini belirtti.

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